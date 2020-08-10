Олександр Лукашенко вперше після оголошення попередніх результатів президентських виборів у Білорусі і протестів, що спалахнули, зробив заяву

Під час візиту на ЗАТ «Білоруська національна біотехнологічна корпорація» політик підкреслив, що в державі «політика одна повинна бути – люди», – передає ресурс «БЕЛТА».

Тим часом протести людей, які виступають проти результатів виборів, вважаючи їх сфальсифікованими, набирають обертів.

Перша ніч після виборів ознаменувалася масовими зіткненнями учасників протестів з ОМОНівцями, які застосували світлошумові гранати і водомети. Мережі та світові ЗМІ облетіли фото закривавлених людей.

Більш того, вже є загиблий. Автозак силовиків, в'їхавши в натовп, задавив Євгена Заїчкіна.

Головна конкурентка Лукашенка відреагувала на заворушення. ЗМІ повідомили, що Світлана Тихановська та її соратники готові до діалогу з чинною владою Білорусі щодо масових протестів у країні.

Президент України Владмир Зеленський у зв'язку з подіями в Білорусі виступив зі зверненням до білоруського народу. Він закликав громадян сусідньої держави до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства.

Як відомо, за попередніми даними, Олександр Лукашенко набрав сенсаційні 80,23%, його головна опонентка Світлана Тихановська — 9,9%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Явка на виборах склала 84,23%.

Нагадавши перші результати виборів у Білорусі: "Явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.

Як повідомляла Politeka, Майдан охопив Білорусь: люди зійшлися з ОМОНом, у хід пішли гранати, кадри повстання.

Також Politeka писала, що Майдан у Білорусі набирає обертів, бійці ОМОНу давлять людей на машинах: кадри нових зіткнень.