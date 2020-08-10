10 серпня в Білорусі готується друга хвиля протестів проти перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах

Як передає Politeka.net, білоруські опозиційні Telegram-канали закликають людей виходити на демонстрації в Мінську і готуватися до зіткнень з силовиками.

Згідно джерелам, нова хвиля протестів в Білорусі почнеться о 19: 00, активісти будуть домагатися проведення повторних виборів вже без участі Олександра Лукашенка і звільнення затриманих. Організатори закликають учасників запасатися захисними засобами в будівельних і спортивних магазинах, а також захопити аптечки.

Крім того, в ЗМІ поширюють поради, як ефективно протистояти силовикам, який білоруси називають "карателями". Протестувальникам рекомендують не виходити на великі вулиці і проспекти, вставати в зчіпки, співати пісні для підняття бойового духу, блокувати дороги автомобілями, виводити з ладу техніку. При цьому активістів просять не завдавати шкоди правоохоронцям.

Тим часом, Телеграм-канал Nexta повідомляє про людей, які постраждали в ході протестів 9 серпня. За даними ЗМІ, після 22: 00 у військовий госпіталь столиці привезли 17 цивільних. Наразі в медзакладі перебувають 55 осіб, поранених гумовими кулями. За неперевіреною інформацією, напередодні загинули три активісти: одного задавив автозака, другого забили співробітники ОМОНу, а третій помер від опіків після вибуху гранати.

Як відомо, білоруські силовики застосовували проти демонстрантів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, щити і кийки.

Нагадавши, Лукашенко образив українців через " причетність "до протестів у Білорусі:"вистачає майданутих".

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.