Силовики в охопленій протестами Білорусі масово переходять на бік народу

Як передає Politeka.net, про це повідомляють у численних білоруських телеграм-каналах. Відразу в декількох акаунтах з'явилися відео, на яких видно, що силовики після спілкування з протестувальниками відмовляються їх затримувати і переходять на бік народу. Таким чином, президент Білорусі Олександр Лукашенко втрачає підтримку серед силовиків.

Крім цього, в країні почався своєрідний флешмоб, в якому форму спецназівців викидають в урну. Роблять це колишні і нинішні бійці, які заявляють, що їм соромно за дії колег.

Йдеться про жорсткі розгони і побиття людей, які вийшли на протести. Тим часом, люди продовжують збиратися на мітинги практично на всіх великих перехрестях. Деякі протести досить масові. Білоруси виходять на вулицю пішки, а також влаштовують автопротести.

Втім, насильство і жорстокі затримання протестувальників тривають. Близько 22.00 активісти повідомили, що затримання почалися в Малинівці (район Мінська). Там було чутно два вибухи, після чого силовики пішли в атаку. Люди просять про підмогу через соцмережі.

В інших районах поки проходять мирні протести, люди збираються і марширують по головних вулицях міста.

Нагадаємо, що проти активістів у Білорусі відкрили вогонь на поразку: відомо про жертви.

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