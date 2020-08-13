У Білорусь прибули літаки ВПС РФ

Про це повідомляє видання "Ліга"з посиланням на Flight Radar 24.

Згідно з даними, Ту - 134ак приземлився в місті, що під Мінськом, вранці 12 серпня. Другий літак Ту-134ак, але з реєстраційним номером RA-65692, прилетів до Білорусі трохи раніше, але о 14:20 вилетів до Москви.

Мета прибуття літаків і хто був на борту - невідомо. Крім того, про дані рейси немає ніякої офіційної інформації.

Варто відзначити, згідно з даними сервісу відстеження повітряних суден FlightRadar, військово-транспортний літак Іл - 76МД ВПС Білорусії злітав на військовий аеродром Кубинка в Підмосков'ї, потім відправився в Новосибірськ і повернувся в Мінськ.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Також ми повідомляли, що в МВС Білорусі офіційно підтвердили, що проти активістів застосовувалася вогнепальна зброя.

Згідно з інформацією, інцидент стався в Бресті.

"На співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброю було застосовано на поразку. Один з нападників поранений", - йдеться в повідомленні.

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