Російська топ-пропагандистка Маргарита Симоньян відреагувала на протести в Білорусі в кращих традиціях Кремля

У своєму Twitter керівник головного зарубіжного пропагандистського ресурсу Кремля Russia Today натякнула на те, що з протестувальниками проти можливої фальсифікації виборів у сусідній країні, потрібно чинити більш радикально.

"А взагалі пора вже ввічливим людям навести порядок, звичайно. Як вони вміють", - написала пропагандистка.

Цей твіт викликав дуже жваву реакцію. Користувачі відзначили, що вона фактично визнала захоплення Криму Росією, куди та відправила "ввічливих людей", а зараз пропонує повторити той же сценарій на прикладі суверенної суміжної держави.

"У ввічливих людей іноді прокидається совість, на відміну від вас", "вона про своїх "ввічливих" у них з совістю зовсім все погано", "набіжить сарана руськомирна, все змете", "в черговий раз визнала окупацію Криму", "Скоро до тебе ввічливі люди прийдуть", "ось такі тварюки у нас скрізь і на телебаченні і всюди", "Закликаєш до військового терору в суміжній державі", – обурюються у коментарях.

Раніше ми писали про те, що український письменник Сергій Жадан висловився про інформаційну війну з Росією. За його словами, Україна під час інформаційної війни з РФ не повинна відповідати неправдою на неправду і не замовчувати неприємні факти.

За його словами, українці вирішили боротися з пропагандою Кремля їх же методами, тобто брехнею.

"Ми, побачивши російську пропаганду, зіткнувшись з нею по-справжньому, не придумали нічого кращого, ніж змагатися з росіянами у брехні. Українці вирішили займатися контрпропагандою на телебаченні. Багато роликів, програм, які робляться за тією ж патріотично-істеричною моделі, що і на російському телебаченні. Чесно кажучи, не зовсім розумію, кого можна в чому переконати за допомогою такого матеріалу", - зазначив письменник.

Нагадаємо, пропагандистка Симоньян розмріялася про "повернення" Одеси.

Як повідомляла Politeka, чоловік топ-пропагандистки Симоньян "приєднав" Україну до Росії.

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