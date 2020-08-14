Головний суперник Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановская записала нове звернення до білорусів

Як відомо, опозиціонерка, котра, якщо вірити екзит-полам і підрахункам голосів на тих дільницях, де не побоялися озвучити справжні результати, залишила Лукашенка далеко позаду, змушена була виїхати до Литви.

Телеграм-канал "Український діалог" опублікував нове звернення Тихановської, передає Politeka.net.

На відео вона виглядає набагато краще, ніж пару днів тому, коли пригноблена і перелякана читала звернення до білорусів з листочка, закликаючи припинити протести, не виходити на площі і не протистояти міліції, а також поважати закон.

Однак зараз її риторика круто змінилася.

"За останні кілька місяців ми зробили неможливе. Ще півроку тому ніхто не вірив, що білоруси зможуть об'єднатися і сказати "ні" старій владі. Але це сталося. Ви прийшли на виборчі дільниці і зробили свій вибір: за законом, мирно і з гідністю", – почала вона свою промову.

Тихановська подякувала співробітникам свого штабу, штабів Віктора Бабарико і Валерія Цепкала, людей, які голосували за неї, силовикам, які відмовилися брати участь у придушенні протестів, а також працівникам підприємств, котрі влаштували загальнонаціональний страйк.

Опозиціонерка натякнула на те, хто є реальним переможцем на цих виборах:

"Там, де комісії порахували голоси чесно, моя підтримка склала 60-70%, а в Новій Боровій –90%. Білоруси ніколи більше не захочуть жити з колишньою владою. У його перемогу більшість не вірить".

Тут же вона розкритикувала дії силовиків і влади:

"Мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню. Ситуація критична... Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст".

Учасниця передвиборної гонки закликала мерів міст 15 і 16 серпня організувати мирні протести:

"Давайте разом захистимо наш вибір. Підпишіться за те, що ви голосували за мене. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Наші голоси повинні бути почуті!".

Як відомо, на вихідних в Білорусі прогнозують пік протестів, оскільки люди розсерджені свавіллям силовиків.

Нагадаємо, Тихановська відреклася від протестувальників.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко обурив скаргою на "майданутих" українців.