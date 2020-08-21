Головна конкурентка Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановская розповіла про те, коли повернеться додому

Опозиціонерка, яку багато хто вважає справжньою переможницею президентських перегонів в Білорусі, заявила, що повернеться в країну тільки після того, як буде відчувати себе тут у безпеці.

Про це вона повідомила під час прес-конференції у Вільнюсі, передає Politeka.net.

Коли журналісти поцікавилися думкою Світлани щодо того, скільки ще триватимуть протести в Білорусі, вона відповіла ухильно:

"На це запитання відповість лише час. Але, ви знаєте, народ Білорусі вже ніколи не зможе прийняти нинішнє керівництво, не зможе пробачити і забути все те насильство, яке відчули наші громадяни під час мирних демонстрацій".

Також не почули журналісти і прямої відповіді на питання про те, чи буде вона знову брати участь у виборах, якщо такі призначать. Тіхановском тільки зазначила, що спочатку потрібно цих самих виборів домогтися.

Що стосується діалогу з білоруською владою, то тут вона була більш багатослівна:

"Я дуже сподіваюся і я вірю в те, що керівництво почує свій народ. Нам завжди говорилося, що президент любить свою країну і любить свій народ. І те, що він бачить зараз, ясно дає зрозуміти, що люди хочуть змін. Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переважає і народ буде почутий. І вони вийдуть на діалог і відбудуться ті самі нові прозорі чесні вибори".

Як відомо, опозиціонерка, котра, якщо вірити екзит-полам і підрахункам голосів на тих дільницях, де не побоялися озвучити справжні результати, залишила Лукашенка далеко позаду, змушена була виїхати до Литви.

В одному зі своїх останніх відео вона закликала білорусів не здаватися і виходити на протести. За її словами, мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню і довела ситуацію до критичної.

"Давайте разом захистимо наш вибір. Підпишіться за те, що ви голосували за мене. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Наші голоси повинні бути почуті!", – заявила Тихановская.

Ми також розповідали про те, що Європарламент не визнав результати виборів у Білорусі і назвав Лукашенка персоною нон-грата. У свою чергу білоруський президент звернув всі надії в бік Володимира Путіна, з яким вже кілька разів телефонував і заручився його підтримкою.

В одному зі своїх інтерв'ю політик навіть заявив, що в разі необхідності Росія готова надати Білорусі військову підтримку.

Ряд політичних ексрпертів впевнені, що підтримка Путіним Лукашенка обернеться для Білорусі втратою суверенітету, оскільки кремлівський небожитель більше не буде зволікати зі створенням Союзної держави.

Нагадавши, Тихановська відреклася від протестувальників.

Як повідомляла Politeka, конкурент Лукашенка підтримав найманців Путіна і благав про допомогу.

Також Politeka писала, що Лукашенко обурив скаргою на" майданутих " українців.