Російський пропагандист у черговий раз примудрилися знайти "український слід" там, де звичайній людині таке б і в голову не прийшло
Цього разу відзначився журналіст телеканалу Russia Tоday, передає Politeka.net.
Під час стріму з вулиць Мінська він розповів, що влада намагається заспокоїти розпалений натовп, "включаючи спокійну музику".
"Ось і зараз, поки ми дивилися кліп, нам кілька разів просто в спину прилетіло "Що ви тут робите? Їдьте в Рашку свою", - скаржиться він. І відразу ж озвучує теорію в кращих традиціях Кремля:
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"Дійсно прозвучало слово "Рашка". Ну ми знаємо, де це слово використовувалося, звідки воно пішло в першу чергу, і, власне, де воно було народжене. Тому ситуація зараз ось така", - заявив Жданов, натякаючи на Україну.
Раніше ми писали про те, що під час протестів ОМОНівці вистрілили в ногу дівчині. Незабаром з'ясувалося, що постраждалу звуть Наталія Лубневська, журналістка видання "Наша Нива". Дівчину госпіталізували, в лікарні вона перенесла операцію.
Ми також писали про те, що Олександр Лукашенко з автоматом в руках подякував ОМОНівцям за те, що брали участь у придушенні протестів. Разом з ним був його 15-річний син Микола в бронежилеті і касці.
Крім того, президент Білорусі надав план заходів щодо стабілізації ситуації в країні.
Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Ообкурені, п'яних багато, з наркотиками".
Також Politeka писала, що Лукашенко натякнув, чим закінчиться спроба його повалення.