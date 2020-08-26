Російський пропагандист у черговий раз примудрилися знайти "український слід" там, де звичайній людині таке б і в голову не прийшло

Цього разу відзначився журналіст телеканалу Russia Tоday, передає Politeka.net.

Під час стріму з вулиць Мінська він розповів, що влада намагається заспокоїти розпалений натовп, "включаючи спокійну музику".

"Ось і зараз, поки ми дивилися кліп, нам кілька разів просто в спину прилетіло "Що ви тут робите? Їдьте в Рашку свою", - скаржиться він. І відразу ж озвучує теорію в кращих традиціях Кремля:

"Дійсно прозвучало слово "Рашка". Ну ми знаємо, де це слово використовувалося, звідки воно пішло в першу чергу, і, власне, де воно було народжене. Тому ситуація зараз ось така", - заявив Жданов, натякаючи на Україну.

Раніше ми писали про те, що під час протестів ОМОНівці вистрілили в ногу дівчині. Незабаром з'ясувалося, що постраждалу звуть Наталія Лубневська, журналістка видання "Наша Нива". Дівчину госпіталізували, в лікарні вона перенесла операцію.

Ми також писали про те, що Олександр Лукашенко з автоматом в руках подякував ОМОНівцям за те, що брали участь у придушенні протестів. Разом з ним був його 15-річний син Микола в бронежилеті і касці.

Крім того, президент Білорусі надав план заходів щодо стабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Ообкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко натякнув, чим закінчиться спроба його повалення.