Росіяни продовжують гонку озброєнь замість того, щоб підвищувати рівень життя у своїй країні

У Росії показали ракети, здатні, за словами військових, знищити не тільки авіаносці країн НАТО, але і все авіаносне угруповання

Гіпотетичний удар ракетою "Кинджал" з російського винищувача МіГ-31 по одному з найбільш великих авіаносців сучасності — USS George H. W. Bush-змоделювали російські експерти, передає Politeka.net з посиланням на "Військовий огляд".

Маса бойової частини Х - 47м2 "Кинджал" становить півтонни. Максимальна швидкість польоту ракети на траєкторії становить близько 12 Махів (приблизно 14,7 тис.км/год).

Росіяни впевнені, що, виходячи з таких характеристик гіперзвукового ракетного комплексу, навіть при знаходженні в складі авіаносної ударної групи з прикриттям системою ППО-ПРО, авіаносець не зможе перехопити "Кинджал".

Військові вважають, що удар ракети по палубі авіаносця буде найефективнішим. Причому відразу після удару судно ще якийсь час залишатиметься на плаву, проте його бойові якості будуть зведені до нуля. Разом з тим така атака призведе до поразки хоча б одного з двох військово-морських реакторів A4w від Westinghouse, загальна потужність яких становить 1100 МВт.

Ракета може спровокувати вибух самих ядерних реакторів в ході їх активної роботи при виконанні бойової операції.

"Виходячи з цього, удар однією ракетою комплексу "Кинджал" може виявитися достатнім для повного знищення не тільки головного авіаносця, але і всієї авіаносної ударної групи", – впевнені експерти.

Президент РФ Володимир Путін вперше похвалився "Кинджалом" у посланні Федеральним зборам в березні 2018 року. Тоді він хизувався тим, що швидкість ракети в десять разів перевищує швидкість звуку і може маневрувати по всій траєкторії польоту.

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