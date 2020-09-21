Одіозний російський політик Володимир Жириновський відрізнився черговим скандальним висловлюваням щодо України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, депутат Держдуми РФ, лідер ЛДПР Володимир Жириновський знову закликав атакувати Україну.

В ефірі програми російського пропогандиста Володимира Соловйова Жириновський заявив, що в Україні знаходиться "достатня кількість російських людей", які нібито чекають, коли РФ прийде їх "визволяти".

За словами російського політика, щойно танки РФ увійдуть до Харкова, відразу ж спалахне "народне повстання".

"Нас там, в Україні, чекають і хочуть. Щойно російські танки підуть з Бєлгорода на Харків, моментально буде повстання. Там повно росіян, вони чекають цього сигналу. Україну ми візьмемо запросто, можна нанести удар з півночі, з Білорусі", - стверджує політик.

При цьому, на його думку, країни Заходу жодним чином не відреагують на гіпотетичне вторгнення Росії з Білорусі в Україну.

Російський пропагандист Соловйов відповів на це, що в такому випадку може початися Третя світова війна, однак Жириновський заперечив це та заявив, що Захід нібито боїться Росію.

"На Заході нас страшно бояться. Там ніяк не відреагують, якщо ми окупуємо Україну, і нічого не робитимуть", - впевнений лідер ЛДПР.

Нагадаємо, що Жириновський в нападі істерики «зменшив» Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм.