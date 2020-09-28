Російський письменник і екс-бойовик "ДНР" Захар Прилєпін заговорив про кримський сценарій для Вірменії

Військовий конфлікт, що з новою силою розгорівся між Вірменією та Азербайджаном, не залишився без уваги колишнього "польового командира" на Донбасі Прилєпіна, про що він поспішив висловитися на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Спочатку він запропонував Вірменії приєднатися до РФ:

«Правильно розумію, що в Вірменії треба стрімко провести референдум про приєднання до Росії? Стрімко. І всіх політиків, а так же активістів і блогерів, які будуть виступати проти, пакувати і відправляти посилкою до Туреччини".

Він також розповів про листи, отримані ним від вірмен, в яких багато писали про те, що з Азербайджаном вони впораються самі, а от якщо почнеться війна з Туреччиною, то чекають допомоги Росії. При цьому приєднуватися до Росії в цьому випадку вони все ж не стануть.

"Тому що з Туреччиною у вас буде війна за ваші російські інтереси. Повоюєте, і повернетеся додому", – пояснили Прилєпіну.

Такий розклад екс-бойовика не на жарт обурив.

"Росії варто сто разів подумати – чи такі вже великі наші інтереси у Вірменії, щоб за них гинули російські люди. Ні, якщо братський вірменський народ звернутися із закликом про об'єднання – ми відмовити не зможемо, думаю. Як мінімум, потужний добровольчий рух буде обов'язково", - підкреслив він.

Якщо ж Вірменія не погодитися на допомогу Росії, то її майбутнє, на думку бойовика, незавидне:

"Солдатські матері в Росії мають повне право сказати державі, що їм дороги їхні діти. Вірмени, звичайно, можуть послатися на дружні наші договори про взаємодопомогу– ну так, ну так, - тим не менш, наявність цих договорів ніяк не вплинули на позицію Єревана, скажімо, по Криму, і вже тим більше по Донбасу. І якщо нам скажуть, що Крим і Донбас - спірні території, ну так і Нагірний Карабах - не спірний".

Він попередив, що зараз "партія війни" в Азербайджані проводить тільки пробні удари, а надалі Вірменії загрожує повноцінна війна з прямою або ледь прихованою участю Туреччини.

Раніше ми писали про те, що, на думку Прілєпіна, РФ не приєднала до себе Донбас, як тимчасово анексувала Крим, оскільки боялася. Кремль нібито був упевнений в ланцюгової реакції такого кроку і в тому, що слідом за східними регіонами України до складу Російської Федерації нібито захочуть увійти всі інші області сусідньої держави. А цього країна-агресор дозволити собі не може.

Нагадаємо, розлючений Прилєпін пригрозив Україні повномасштабним вторгненням.

Як повідомляла Politeka, Прилєпін переклав відповідальність за злочини бойовиків на жителів Донбасу.

Також Politeka писала, що скандальний Прилєпін заговорив про плани бойовиків на Україну.