Незважаючи на недавні запевнення Росії не втручатися поки в конфлікт в Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном, авіацію РФ запідозрили в польотах у бік Вірменії
Так, транспортно-вантажний літак Іл - 76МД МВС Росії з номером RF-86925 показав несподівану активність на на маршруті з Калінінграда в напрямку Вірменії, повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина", передає
На думку автора, повітряне судно може бути задіяне в перекиданні російського озброєння, військових і фахівців до Вірменії для протистояння з Азербайджаном.
Джерело повідомляє, що літак вилетів з Москви в Калінінград 28 вересня, а вже звідти попрямував до Вірменії. Однак під час польоту з'ясувався дивний момент: при підльоті до Кавказу Іл-76 пропав з радарів. Не виключено, що це може бути пов'язано з відключенням транспондерів.
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Вже наступного дня Іл-76 повернувся в Калінінград, звідки через деякий час знову відправився в бік Кавказу.
Відзначається, що днями Росія почала перекидати в зону конфлікту свої військові літаки. Ще до активізації бойових дій вони вилітали з Ростова.
Раніше ми повідомляли про те, що Азербайджан задіяв в Нагірному Карабасі ударні безпілотники-камікадзе, куплені в Ізраїлі. Міноборони країни раз у раз публікує відео ударів по техніці і живій силі противника. Так, в мережі з'явилося відео знищення дроном Вірменських резервістів. Потужний вибух розніс вантажівку, в якій їхали солдати, а також убив не менше десяти осіб.
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