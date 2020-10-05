В мережі з'явилися кадри, на яких видно, як над стратегічним селищем Мадагіз в Нагірному Карабаху підняли прапор Азербайджану

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Replya.net.

Російські ЗМІ до останнього стверджували, що даний населений пункт знаходиться під контролем Вірменії. Таким чином, вірменська армія продовжує відступати під натиском Азербайджану в Нагірному Карабаху.

Також згодом з'явилося офіційне підтвердження звільнення стратегічного селища Мадагіз. Після всіх заяв російських і вірменських ЗМІ щодо того, що селище продовжує залишатися під контролем Вірменії, в мережі було опубліковано відео, де можна помітити, як солдати азербайджанської армії піднімають над населеним пунктом прапор своєї країни. Першим своє "спростування" опублікував російський канал в телеграмі WarGonzo разом з його власником, яким є російський пропагандист Семен Пегов, котрий знаходиться зараз в Нагірному Карабаху.

Опубліковані кадри були зняті солдатами одного з передових підрозділів, які першими зайняли населений пункт. Один з бійців зняв з флагштока прапор Вірменії, а після цього підняв прапор Азербайджану.

Згодом стало відомо, що війська Азербайджану відновили контроль над 7 населеними пунктами в Нагірному Карабаху, які до цього часу перебували під окупацією Вірменії. Війська Азербайджану просунулися в трьох районах.

Президент Республіки Азербайджан Ільхам Алієв повідомив, що війська відновили контроль над селами у трьох районах.

Есть еще какие то сомнения у wargonzo и у армян в том что Суговушан (Мадагиз) вернулся домой в Азербайджан? #KarabakhisAzerbaijan #KarabakhNow pic.twitter.com/LyI6nlsofB — Rufat Abas (@RufatAbas) October 3, 2020

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