У Росії продовжують вибухати боєприпаси на складі під Рязанню, де виникла пожежа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, частота вибухів на артилерійських складах у Рязанській області, де 7 жовтня спалахнула пожежа, посилилася до трьох в хвилину. Тисячі жителів були евакуйовані, а кількість постраждалих від вибухів вже збільшилася до восьми.
Також відомо, що в результаті надзвичайної події згоріло понад 20 будівель в двох населених пунктах. В області у зв'язку із даними подіями ввели режим надзвичайної ситуації.
Пишногруда "наречена" Харламова роз'ятрила фантазії глибокою зоною декольте: "Все приклеєне відвалиться"
Російська Кардашьян показала неосяжні кулі, прикрившись тільки руками: "Як свіже яблучко"
Українка з 13-м розміром грудей підняла платтячко і порадувала глибоким декольте: "Солоденька"
"Це Асмус за столом?": схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили
"Станом станом на 06:00 8 жовтня, вибухи тривають з великою інтенсивністю - раз в 20 секунд або три вибухи в хвилину", - повідомили російські рятувальники.
Пожежа, що виникла на складі з боєприпасами, перекинулася на сусідні поля. Для ліквідації вогню була створена велика група рятувальників і військових. Однак процес гасіння пожежі ускладнювався постійними вибухами.
У двох населених пунктах поряд зі складом вже згоріла 21 будівля.
Представники Міністерства охорони здоров'я РФ в регіоні повідомили, що кількість постраждалих зросла до восьми людей.
"Ще двом медична допомога була амбулаторно надана в лікарні. В стаціонарах, як і раніше, знаходяться п'ять людей", - повідомила представниця відомства.
Всі госпіталізовані - місцеві жителі, вони знаходяться в стані різного ступеня тяжкості. Також в лікарні знаходиться сімейна пара, яку доставили туди відразу після загоряння. Одна людина у важкому стані в реанімації.
У Генпрокуратурі РФ розповіли, що з довколишніх населених пунктів в радіусі п'яти кілометрів було евакуйовано понад 2300 осіб. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, у Росії гримлять вибухи боєприпасів, кадри катастрофи: почалася евакуація населення.
Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабасі, названа головна небезпека.