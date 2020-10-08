У Росії продовжують вибухати боєприпаси на складі під Рязанню, де виникла пожежа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, частота вибухів на артилерійських складах у Рязанській області, де 7 жовтня спалахнула пожежа, посилилася до трьох в хвилину. Тисячі жителів були евакуйовані, а кількість постраждалих від вибухів вже збільшилася до восьми.

Також відомо, що в результаті надзвичайної події згоріло понад 20 будівель в двох населених пунктах. В області у зв'язку із даними подіями ввели режим надзвичайної ситуації.

"Станом станом на 06:00 8 жовтня, вибухи тривають з великою інтенсивністю - раз в 20 секунд або три вибухи в хвилину", - повідомили російські рятувальники.

Пожежа, що виникла на складі з боєприпасами, перекинулася на сусідні поля. Для ліквідації вогню була створена велика група рятувальників і військових. Однак процес гасіння пожежі ускладнювався постійними вибухами.

У двох населених пунктах поряд зі складом вже згоріла 21 будівля.

Представники Міністерства охорони здоров'я РФ в регіоні повідомили, що кількість постраждалих зросла до восьми людей.

"Ще двом медична допомога була амбулаторно надана в лікарні. В стаціонарах, як і раніше, знаходяться п'ять людей", - повідомила представниця відомства.

Всі госпіталізовані - місцеві жителі, вони знаходяться в стані різного ступеня тяжкості. Також в лікарні знаходиться сімейна пара, яку доставили туди відразу після загоряння. Одна людина у важкому стані в реанімації.

У Генпрокуратурі РФ розповіли, що з довколишніх населених пунктів в радіусі п'яти кілометрів було евакуйовано понад 2300 осіб. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації.

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