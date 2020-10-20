Російський генерал-майор, який брав участь у захопленні Криму, загинув в Анголі

Зокрема, помер генерал-майор Збройних сил Російської Федерації Василь Кравцов, який брав участь в окупації Донбасу і Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook військовослужбовець ЗСУ Андрій Іваниченко.

З 2012 року Кравцов був командиром російської 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту. У 2014 році ця бригада брала участь в анексії Криму. Генерал мав в Росії державні нагороди-медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня і орден мужності.

"Ну, ранок не без добрих новин. У черговій Африканській Республіці Анголі, де Залісся захищає свій "вузький світ", утилізований злочинець генерал-майор Кравцов Василь Андрійович, командир 336 бригади морської піхоти Балтійського флоту, що брала активну участь у бойових діях на українському Донбасі. Скажемо дружно: "скловатою і забуття!"- написав Іваниченко.

Відомо, що Кравцов помер 17 жовтня. Він нібито загинув у ДТП "при виконанні службового обов'язку".

Також загибель російського офіцера прокоментував на своєму Telegram-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада. 17.10.2020 в Анголі генерал-майор ЗС РФ Василь Кравцов. Командир 336 бригади морської піхоти Балтійського флоту (з вересня 2012-го року). У званні гвардії полковник", - написав він.

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