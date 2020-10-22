У Волгограді п'яні солдати-строковики на бойовій машині піхоти в'їхали на територію міжнародного аеропорту, протаранивши бетонну огорожу
Епічні кадри з'явилися в Twitter користувача HIGHLY LIKELY LIKE.
"У Волгограді п'яні солдати-строковики збилися зі шляху і в'їхали на БМП на територію аеропорту крізь стіну", – йдеться в підписі до відео.
На кадрах видно, як БМП під'їжджає до паркану і таранить його. З другого разу бетонна огорожа падає, і "воюваки" в'їжджають на територію аеропорту з боку селища Гумрак.
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У прес-службі Південного військового округу підтвердили інцидент з бронемашиною, але про те, що БМП були п'яні, не сказали ні слова.
"20 жовтня при русі військової колони по автодорозі вздовж аеропорту Гумрак механік-водій однієї з бронемашин не впорався з керуванням і допустив наїзд на зовнішню огорожу аеропорту. В результаті ДТП ніхто не постраждав", – заявили у відомстві.
За словами очевидця, все було не так просто.
"Я робив машину у себе у дворі і почув звук турбіни. Спочатку подумав, що падає літак, а коли обернувся, побачив, що по задах мого двору пролетіла якась бронемашина. Я вибіг і побачив, як по вулиці мчить БМП, а на броні сидів хтось у цивільному. Вони мало не врізалися сусідові в будинок, переїхали купу дров і помчали через колишню військову частину", – розповів чоловік місцевим журналістам.
Про те, що строковики спочатку розпивали алкоголь, а потім вирішили перегнати БМП на полігон, писали й інші місцеві пабліки. Наразі всі учасники інциденту затримані.
Вони в своє виправдання сказали, що їхали на полігон, але "трошки заблукали".
Зараз за фактом ДТП проводиться перевірка.
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