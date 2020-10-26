Після розгрому армією Азербайджану ППО Нагірний Карабах вірменські транспортні літаки зачастили в РФ

Про небачений раніше трафік транспортної авіації Вірменії на російські аеродроми повідомляє телеграм-канал "Записки мисливця".

"На даний момент, за моїми підтвердженими джерелами, борт ВПС Вірменії EK-76345 (колишній 76310, нещодавно змінив реєстрацію зараз знаходиться в аеропорту Платов (Ростов-на-Дону) під завантаження, борт EK-76074 (колишній EX-76004) авіакомпанії Atlantic European Airlines (використовується в інтересах Вірменії) помічений 23 жовтня 2020 в аеропорту Мінеральних Вод також під завантаження. Характер вантажів викликає домисли і здогади", – пише блогер.

Раніше він же прокоментував новину про те, що Вірменія займається перевезенням зброї на Іл-76. За словами автора, президент Азербайджану трохи блефує.

"У Вірменії в наявності є всього 3 одиниці транспортних Іл-76, бортові 76310, 86852 і 86040. Всі вони знаходяться на авіабазі Еребуні біля Єревану. У льотному стані тільки 2 літаки 76310 (крайній виліт 7 вересня 2020 рейсом Єреван - Чкаловський - Єреван) і 86852 (виліт 20 червня 2020 року, 86040 несправний, списаний і служить донором для двох). Щодо покупки ще одного теж сумніви. На супутникових знімках його поки не виявлено. Можливо я чогось не знаю:)".

Військові експерти не виключають, що Москва всіляко намагається допомогти Вірменії зі зброєю, враховуючи, що Нагірний Карабах залишився без ППО після того, як ЗС Азербайджану знищили за допомогою дронів три ЗРК. Таким чином, Вірменія зараз дуже потребує систем протиповітряної оборони, які допомогли б їй "втихомирити" дрони противника, що знищують техніку і живу силу.

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