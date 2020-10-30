Президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув жорсткими погрозами на адресу протестувальників проти його обрання та фальсифікації результатів виборів

Він на зустрічі з колективом МВС Білорусі прямим текстом заявив, що тепер будь-хто, хто доторкнеться до силовиків, понесе покарання моментально, передає Politeka.net з посиланням на відео в соцмережах.

"З сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо. Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця, він повинен піти звідти, як мінімум, без рук. Я кажу це публічно, щоб усі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі – все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий – будемо діяти", – категорично відповів політик.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко остаточно вийшов з себе і закликав Київ не втручатися в справи Білорусі, а Польщі та Литві пригрозив "відповіддю" у разі їх потенційної військової інтервенції.

Заяву нелегітимний президент країни зробив 29 жовтня під час засідання з кадрових питань. Він вирішив переказати свою телефонну розмову з главою Держдепу США Майком Помпео.

Ми також повідомляли про те, що білоруський народ залякують "жахливими наслідками" революцій, щоб вони не намагалися йти проти влади. Для цього використовують українців, які покинули окуповані райони Донбасу і живуть зараз у Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко остаточно втратив самовладання, пригрозивши Україні та Польщі.

Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк.

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