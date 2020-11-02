Ситуація в Нагірному Карабасі стає все більш безнадійною для Вірменії

Азербайджан вийшов на ближні підступи до Шуші, і якщо місто буде взято, Карабах, фактично, буде втрачений для Пашиняна.

Але, навіть розуміючи, що війна програна, армія Вірменії продовжує битися з вражаючою завзятістю, чинячи опір, пише на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Вірменія намагається вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, поки її армія методично знищується противником. Вона заручилася підтримкою РФ, Франції і навіть трохи США.

"Канада припинила постачати Туреччині ключові вузли озброєння Байрактарів. Міжнародний тиск на Азербайджан зростає, проте чи зможуть дипломати зупинити війну?", – міркує автор.

Він підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган однією своєю присутністю і погрозами загнав Путіна в рамки, тому Росія вирішила навіть не втручатися в конфлікт в Нагірному Карабасі.

"Путін не сміє постачати навіть системи ППО до Вірменії – своєму союзнику по ОДКБ. І на контрасті – рішуча підтримка Азербайджану з боку Туреччини-країни НАТО, і наявність на авіабазі під Баку 6 турецьких винищувачів F - 16 виключає втручання Росії у війну на території Карабаху".

За словами журналіста, Ердоган дає всім чітко зрозуміти, що в разі, якщо проти Азербайджану буде наростати тиск, то це призведе, по-перше, до нарощування ЗС Туреччини в Азербайджані, по-друге, піде розгром російського союзника Асада в Сирії, а потім імовірний розгром або вигнання російського угруповання.

Він зазначив той момент, що Туреччина заради завершення операції в Карабасі вступила у відкритий дипломатичний конфлікт із Францією, і зберігає напружені стосунки зі США.

"Все це показує, що Ердоган і Алієв на поступки йти не збираються поки військова операція в Карабасі не буде повністю завершена», – резюмував автор.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що президент Туреччини діє так рішуче тому, що дізнався про поганий стан здоров'я Путіна і вирішив не втрачати час, поки російський лідер знаходиться не в кращій формі.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, як будуть вводити війська в Карабах.

Як писала Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагорний Карабах.

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