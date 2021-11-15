Як сумно це чути

11 листопада померла оперна співачка і актриса Агнешка Беата Миколайчик, відома під псевдонімом Ага Міколай - польська діва виступала на сценах провідних оперних театрів світу.

Як повідомляє видання OperaWire, причиною смерті артистки стали наслідки зараження коронавірусною інфекцією.

Ага Миколай народилася в Кутно, навчалася в музичній академії в Познані у Антоніни Кавецької і отримала стипендію Віденського університету музики і виконавських мистецтв.



Міколай брала уроки у Ренати Скотто і Елізабет Шварцкопф, після чого стала лауреатом кількох престижних конкурсів через її голос, яким вона вміла заворожувати.



Вона виступала на найбільших сценах світу, в тому числі в Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper, Opéra National de Paris, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, New National Opera Tokyo, Staatsoper Unter den Linden і Aalto Theater Essen, багатьох інших.

Її екранний дебют відбувся в 2010 році, Воглінда в телеадаптації вагнерівського "Золота Рейну", "Загибель богів" і "Чарівна флейта" Моцарта.

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