Про артистку відгукуються, як про велику особистість

Пішла з життя відома актриса, яка знімалася у фільмах іменитих режисерів - на її рахунку більше 100 ролей, в мережі висловили співчуття з приводу смерті зірки.

Не стало відомої актриси Ніни Агапової відомої своєю роботою з іменитими режисерами Ельдаром Рязановим і Леонідом Гайдаєм. Про смерть зірки стало відомо з Фейсбук режисера Сергія Капкова, передає Politeka.net.

Актрисі було 95 років, причина смерті не розкривається. Також невідома дата похорону. Про Ніну Агапову відгукуються, як про дотепній і самоіронічній жінці, вона вміла себе подати з гідністю і народжена зіркою з великої літери. Однак у радянському кіно вона грала лише епізодичні ролі.

У мережі висловили співчуття з приводу смерті артистки:

"Вічна пам'ять", " оххх... як шкода...", "Аристократизм, як говорила моя бабуся - «порода». Зараз таких немає. Світла пам'ять", " Боже.... як шкода... Шкода, що пішла.... Шкода, що недооцінили.... Шкода, що ниточок, що зв'язують одну епоху з іншою, практично не залишилося... Світла пам'ять і царство небесне".

Зазначимо, Ніна Агапова народилася в Москві в 1926 році. Вона отримала акторську освіту у ВДІКу.

Зніматися актриса почала в 50-х, на рахунку - більше ста ролей, а найбільше вона відома за фільмами «12 стільців», «Дайте книгу скарг», «Неділя» і багатьох інших.

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