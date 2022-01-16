Як повідомляє Politeka.net, про смерть Клінта Арліса повідомили в соціальних мережах. Його смерть також підтвердила сестра Тейлор Лулек у себе в Facebook.
«З великим сумом повідомляю вам, що моя сім'я втратила мого кращого друга і старшого брата Клінта вранці 11 січня», - зазначила жінка.
На даний момент невідомо, що стало причиною смерті молодого чоловіка.
Відзначимо, що Клінт Арліс прославився після участі в 11 сезоні шоу «Холостячка» з канадською телеведучою і ведучою подкастів Кейтлін Брістоу. Він протримався в шоу протягом трьох тижнів. Відзначимо, що "Холостячка" - це спін-офф відомого шоу "Холостяк". Шоу виходить на Заході з січня 2003 року.
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"Дуже добра, унікальна і талановита людина, яку занадто рано забрали з цього світу", - згадують Клінта друзі і знайомі.
Нагадаємо, що відомий ведучий помер під час відпочинку з дружиною: "лікарі намагалися допомогти".
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