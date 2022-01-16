Раптово помер учасник відомого на весь світ шоу "Холостячка", спортсмен-борець з Іллінойсу Клінт Арліс – чоловік помер у віці 34 роки.

Як повідомляє Politeka.net, про смерть Клінта Арліса повідомили в соціальних мережах. Його смерть також підтвердила сестра Тейлор Лулек у себе в Facebook.

«З великим сумом повідомляю вам, що моя сім'я втратила мого кращого друга і старшого брата Клінта вранці 11 січня», - зазначила жінка.

На даний момент невідомо, що стало причиною смерті молодого чоловіка.

Відзначимо, що Клінт Арліс прославився після участі в 11 сезоні шоу «Холостячка» з канадською телеведучою і ведучою подкастів Кейтлін Брістоу. Він протримався в шоу протягом трьох тижнів. Відзначимо, що "Холостячка" - це спін-офф відомого шоу "Холостяк". Шоу виходить на Заході з січня 2003 року.

We are incredibly saddened to hear of the passing of former Illini wrestler Clint Arlis.



Our thoughts are with Clint’s family and friends during this heartbreaking time. We will miss you, Clint. pic.twitter.com/IkycOGMJ9g — Illinois Wrestling (@IlliniWrestling) January 13, 2022

"Дуже добра, унікальна і талановита людина, яку занадто рано забрали з цього світу", - згадують Клінта друзі і знайомі.

Нагадаємо, що відомий ведучий помер під час відпочинку з дружиною: "лікарі намагалися допомогти".

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