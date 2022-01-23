Страшна аварія сталася на залізничному переїзді, де поїзд на швидкості влетів в автомобіль, розчавивши його - в ДТП загинули люди.

Як передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Readovka, під час аварії загинуло три людини, які перебували в салоні автомобіля. Про подію повідомила прес-служба Південно-Східної залізниці.

Відзначається, що ДТП сталася з вини водія, який проігнорував заборонні звукові і світлові сигнали, які повідомляли про наближення поїзда. Машина виїхала на залізничний переїзд прямо в той момент, коли там проїжджав приміський поїзд №6853 Узуново – Троєкурове. Ймовірно, водій сподівався встигнути проскочити до того, як поїзд наблизиться. Аварія сталася в Рязанській області.

На фото з місця події видно, що машина буквально була розчавлена поїздом. На місці працюють рятувальники та представники різних служб. Через аварію залізниця, фактично, виявилася заблокованою.

Нагадаємо, що момент страшної аварії з автобусом потрапив на відео:"вилетів на узбіччя".

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