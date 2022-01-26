23 січня у віці 70 років помер Ренато Чеккетто, італійський актор кіно і ТБ - причиною смерті стала ДТП, яка сталася в центрі Риму.

Актор кіно і озвучування, режисер родом з Італії помер у лікарні Сан-Камілло в Римі через травми, отримані після падіння на скутері. Про це повідомляє видання Il Messaggero.

Відомо, що Ренато Чеккетто їхав на своєму скутері по трасі в центрі Риму. Близько 13:00 години 14 січня сталося зіткнення скутера і автомобіля Toyota Aygo, за кермом якого перебував 33-річний чоловік. Від удару Ренато Чеккетто відкинуло на десятки метрів.

На місце аварії прибули медики, які госпіталізували актора. Травми виявилися занадто важкими. Його стан почав погіршуватися 23 січня. Серце актора зупинилося в реанімації. Представники Ренато Чеккетто працюють над тим, щоб покарати водія Toyota Aygo, якого вважають винним у ДТП зі смертельними наслідками.

Ренато Чеккетто знявся в багатьох італійських комедіях, але найбільше його любили за дубляж. Його голосом говорять в італійських локалізаціях Шрек, Хемм в "Історії іграшок", Мак в "Тачках", Снігова людина в "Корпорації монстрів", Клівленд Браун в "Гріффінах", маса інших персонажів.

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