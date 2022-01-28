У Великобританії помер відомий комік, письменник і сценарист Баррі Крайєр, який був учасником комік-групи "Монті Пайтон".

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Evening Standard, в одному з районів Лондона Харроу у вівторок, 25 січня, помер відомий комік, актор, сценарист Баррі Крайер. На момент смерті відомому шоумену було 87 років. Як розповіли рідні коміка, він помер "мирно і в доброму настрої", сталося це в госпіталі в оточенні близьких людей.

Британський комік Баррі Крайер прославився, як комік, учасник комік-групи "Монті Пайтон". Він також був письменником, сценаристом і актором, він брав участь у безлічі телешоу, писав виступи для прославлених на той час гумористів Боба Хоупа, Річарда Прайора та інших.

RIP #BarryCryer. Here we are only a few weeks ago. Baz was just the loveliest guy: funny & generous. He’d worked with everybody & everybody he worked with liked him. I shall miss his happy company so much - & his regular phone calls: he gave you a gem of a joke with each one. pic.twitter.com/O8AgZyMYYt — Gyles Brandreth (@GylesB1) January 27, 2022

Так, глядачі могли побачити Баррі Крайера у серіалі "Літаючий цирк Монті Пайтона" в 1969-му.також він зіграв епізодичну роль в комедійному хоррорі 1984-го "Кривава лазня в будинку смерті". Крім того, Баррі Крайєр був головним сценаристом важливого британського ситкому "Доктор в будинку".

British comedy just lost its greatest curator and archivist. Thoughts are with Terry and all his family. RIP Baz. “There was this parrot……..” pic.twitter.com/X9gZwCQZmd — Jack Dee (@TheRealJackDee) January 27, 2022

Нагадаємо, Знаменитий актор пішов з життя в муках, деталі: "Змурився за лічені місяці".

Як повідомляла Politeka, Пішов з життя актор культових фільмів, які люблять у всьому світі: "Зустрінемося на тому боці".

Також Politeka писала, що Пішла з життя знаменита співачка: спеціально заразилася коронавірусом, щоб уникнути вакцинації.