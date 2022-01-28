Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Evening Standard, в одному з районів Лондона Харроу у вівторок, 25 січня, помер відомий комік, актор, сценарист Баррі Крайер. На момент смерті відомому шоумену було 87 років. Як розповіли рідні коміка, він помер "мирно і в доброму настрої", сталося це в госпіталі в оточенні близьких людей.
Британський комік Баррі Крайер прославився, як комік, учасник комік-групи "Монті Пайтон". Він також був письменником, сценаристом і актором, він брав участь у безлічі телешоу, писав виступи для прославлених на той час гумористів Боба Хоупа, Річарда Прайора та інших.
Так, глядачі могли побачити Баррі Крайера у серіалі "Літаючий цирк Монті Пайтона" в 1969-му.також він зіграв епізодичну роль в комедійному хоррорі 1984-го "Кривава лазня в будинку смерті". Крім того, Баррі Крайєр був головним сценаристом важливого британського ситкому "Доктор в будинку".
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