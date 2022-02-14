Відомий російський актор Віталій Лобанов, який активно знімався у фільмах і серіалах, несподівано пішов з життя 10 лютого.

Як пише Politeka.net, про смерть чоловіка повідомили на порталі "Кіно-Театр.ру". Відомо, що акторові було 43 роки. Він був відомий безліччю епізодичних ролей в різних телевізійних серіалах і фільмах, але серйозних ролей в його кар'єрі не було.

Відомо, що Лобанов встиг знятися в приблизно 50 картинах. Його можна побачити в "Таємницях слідства", "Ходіннях по муках" і "Ментовських війнах". Він також запам'ятався за роллю у вампірському хоррорі у форматі альтернативної історії "Карамора".

У мережі користувачі висловили співчуття родині актора.

"Друже мій, тепер ти в кращому вимірі, подорожуй по Всесвіту", "Чому? Хворів? Загинув? У будь-якому випадку шкода, молодий, не дожив своє... Співчуття рідним", "Мруть як мухи, молоді", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що актор народився 17 вересня 1978 року в Архангельській області.

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