Російська співачка ротом Валерія поїхала в на концерт в Дубаї, щоб виступити на Дрезденському оперному балу.

Але їх виступ було зірвано, оскільки музиканти відмовилися виходити з нею на одну сцену через те, що вона підтримує путінський режим, передає УНІАН.

За словами Валерії, вона зовсім не засмутилася скасуванням виступу. Вона заявила, що у неї є й інші пропозиції, тому особливого збитку для неї немає.

"У мене скасувався один виступ за кордоном - в Дубаї, планувався Дрезденський оперний бал. Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену з російськими артистами. Днями виступала в Ханти-Мансійську на закритті зимових ігор паралімпійців " ми разом. Спорт". Дуже тепло там зустрічали", - сказала співачка.

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