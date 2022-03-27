Російська співачка ротом Валерія поїхала в на концерт в Дубаї, щоб виступити на Дрезденському оперному балу.
Але їх виступ було зірвано, оскільки музиканти відмовилися виходити з нею на одну сцену через те, що вона підтримує путінський режим, передає УНІАН.
За словами Валерії, вона зовсім не засмутилася скасуванням виступу. Вона заявила, що у неї є й інші пропозиції, тому особливого збитку для неї немає.
"У мене скасувався один виступ за кордоном - в Дубаї, планувався Дрезденський оперний бал. Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену з російськими артистами. Днями виступала в Ханти-Мансійську на закритті зимових ігор паралімпійців " ми разом. Спорт". Дуже тепло там зустрічали", - сказала співачка.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа публічно рознесла" в пух і прах "Тодоренко:" як так можна?"
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Українські захисники вже працюють": окупанти готують наступ на Київ, намагаються перегрупуватися
У рф виникли проблеми з фінансуванням війни в Україні: почали збирати «данину» з населення
Саакашвілі несподівано попередив "Луку" про важкі наслідки: "Якщо ти пошлеш війська..."
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Як повідомляла Politeka, зірка "Орла і решки" Птушкін розповів про своє горе: "у вас коли-небудь забирали будинок?»
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і Решки" Синельников вперше вийшов на зв'язок після свого порятунку: "було справжнє пекло"