Врач ответил на вопросы о существовании препаратов для укрпления иммунитета

В редакции Clutch дитинолог и инфекционист Станислава Гапонова. Врач поделилась информацией о наболевшем: как укрепить свой иммунитет и повысить опорные силы организма в такое опасное время, как сейчас, когда в Украине свирепствует грипп? Существуют ли действительно действенные препараты для повышения иммунитета? Помогает ли Рибоксин?

Рибоксин — это серьезный противовирусный препарат, имеющий прямое действие на вирус, например, гепатита В. Но на обычные, респираторные вирусы, в том числе на вирус гриппа, он не действует. Нет доказательных исследований.

Вот, например, есть то, что называется «большие рандомизированные исследования». Берется группа людей, заболевших респираторным вирусом. Ей дают Рибоксин. А второй не дают. И мы смотрим, что те, кому дали Рибоксин, выздоровели намного быстрее и имели меньше осложнений. Тогда это считается доказанным. А если болезнь протекает примерно одинаково у тех и у тех, тогда считается, что данное исследование не доказало эффективность препарата.

Если бы кто-то изобрел препарат, который доказано повышает иммунитет, то он бы не только Нобелевскую премию получил, ему бы еще и памятник поставили. Пьешь препарат — и не болеешь. Но такого нет.

Существуют только неспецифические способы повышения иммунитета. Это:

правильный образ жизни;

здоровое питание;

много свежего воздуха;

полноценный режим сна;

качественный отдых;

частое проветривание;

отсутствие стресса;

общая удовлетворенность своей жизнью;

очень важно не переутомляться.

Причем, это все касается и детей.

Вот в чем проблема сегодняшнего дня: дети ходят на пять кружков, шесть секций — и вся эта нагрузка ложится на ребенка с утра до вечера. И, естественно, что в таких условиях у детей тоже может быть переутомление.

Напомним, Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, не только улучшают самочувствие и заряжают энергией на весь день, но и повышают тонус организма, улучшают настроение.

В рабочие дни можно посвятить небольшой прогулке часть обеденного перерыва или пройтись несколько остановок пешком после трудового дня.

Ранее мы писали, что татуировки могут укрепить иммунную систему. К такому удивительному выводу пришли учёные из Университета в штате Алабама, проведя научный эксперимент с 29 участниками, которые как-раз собирались сделать себе новое тату.

Напомним, сколько калорий должно быть в завтраке: совет эксперта.

Также Politeka писала, что медики озвучили 5 шагов по укреплению иммунитета.

Как сообщала Politeka, о приеме пищи, который нельзя пропускать детям.