Авторитетний український лікар Євген Комаровський дав поради батькам стосовно того, як боротися з кашлем
Відповідна публікація з'явилася в Instagram, передає Politeka.net.
За його словами, кашель лікувати не потрібно, а необхідно кинути всі сили на боротьбу з хворобою, яка призвела до його появи.
"Кашель - не хвороба, а лише симптом конкретної хвороби. Є щось, що дратує слизові оболонки дихальних шляхів і приводить до порушення кашльових рецепторів. Усунемо це "щось" - кашель припиниться", - стверджує Комаровський.
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Він також зазначив, що прямий обов'язок лікаря - виявити хворобу, яка спровокувала появу кашлю, а для цього достатньо показати дитину фахівцеві.
"Цілком можливо і навіть високоймовірно, що по мірі накопичення батьківського досвіду потреба у лікарській допомозі буде зменшуватися. Тим не менш хотілося б настійно звернути увагу мам і тат на важливу обставину: інтенсивність лікування і небезпека ситуації визначається не частотою і гучністю кашлю, а діагнозом! Тому ще раз повторимо очевидне. Кашель - симптом хвороби; вилікуємо хворобу - зникне симптом; для правильного лікування потрібен діагноз; для діагнозу потрібен лікар!", - підсумував Євген Комаровський у своїй методичці.
Як повідомлялося раніше, доктор Комаровський розповів батькам про серйозної інфекції, яка викликає одну з хвороб «брудних рук».
Комаровський звернув увагу своєї аудиторії в Instagram на дуже важку інфекцію. Мова в новій публікації доктора Комаровського йшла про так званий норовирусе.
Ця патологічна субстанція веде до розвитку гострої кишкової інфекції, яка іноді вкрай важко переноситься дітьми, нерідко укладаючи їх в реанімаційні відділення. Механізм передачі цієї інфекції — фекально-оральний. Хоча лікар зазначив, що не виключається і респіраторний шлях передачі, тобто по повітрю.
Нагадаємо, Комаровський розповів, як правильно організувати подорож з дитиною.
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, коли дитина сам може стригти нігті.
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