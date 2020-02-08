Авторитетный украинский доктор Евгений Комаровский дал советы родителям относительно того, как бороться с кашлем

Соответствующая публикация появилась в его Instagram, передает Politeka.net.

По его словам, кашель лечить не нужно, а все силы необходимо бросить на борьбу с болезнью, которая привела к его появлению.

"Кашель - не болезнь, а всего лишь симптом конкретной болезни. Есть нечто, раздражающее слизистые оболочки дыхательных путей и приводящее к возбуждению кашлевых рецепторов. Устраним это "нечто" - кашель прекратится", - утверждает Комаровский.

Он также отметил, что прямая обязанность врача - выявить болезнь, которая спровоцировала появление кашля, а для этого достаточно показать ребенка специалисту.

"Вполне возможно и даже высоковероятно, что по мере накопления родительского опыта потребность во врачебной помощи будет уменьшаться. Тем не менее хотелось бы настоятельно обратить внимание мам и пап на важное обстоятельство: интенсивность лечения и опасность ситуации определяется не частотой и громкостью кашля, а диагнозом! Поэтому еще раз повторим очевидное. Кашель - симптом болезни; вылечим болезнь - исчезнет симптом; для правильного лечения нужен диагноз; для диагноза нужен врач!", - подытожил Евгений Комаровский в своей методичке.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал родителям о серьезной инфекции, которая вызывает одну из болезней «грязных рук».

Комаровский обратил внимание своей аудитории в Инстаграм на очень тяжелую инфекцию. Речь в новой публикации доктора Комаровского шла о так называемом норовирусе.

Данная патологическая субстанция ведет к развитию острой кишечной инфекции, которая порою крайне тяжело переносится детьми, нередко укладывая их в реанимационные отделения. Механизм передачи данной инфекции — фекально-оральный. Хотя врач отметил, что не исключается и респираторный путь передачи, то есть по воздуху.

Напомним, Комаровский рассказал, как правильно организовать путешествие с ребенком.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, когда ребенок сам может стричь ногти.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от ветрянки.