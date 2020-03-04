Доктор Євген Комаровський дав важливу рекомендацію батькам щодо дитячого харчування

Про це відомий педіатр написав у своєму блозі Instagram.

Комаровський нагадав, що додавати сіль в дитяче харчування не потрібно.

При цьому він зазначив, що нерідко виникає ситуація, коли, приміром, під час подорожей виникає потреба купити готову їжу або напівфабрикат.

У цьому випадку лікар радить вивчити склад, перш ніж купувати продукт. На упаковці треба звернути увагу на вміст солі, або вміст натрію.

«Їжа, 100 грам якій міститься понад 1,5 грам солі або більше 0,6 грам натрію, однозначно не підходить для дитячого харчування», - резюмував педіатр.

Нагадаємо, раніше Комаровський обяснял, що ставлення зростаючого дитячого організму до солі принципово відрізняється від того, як до цього ставиться організм дорослого.

За його словами, принципова особливість маленьких дітей, особливо дітей першого року життя - функціональна незрілість нирок, у зв'язку з чим надлишок солі вкрай негативно позначається і на роботі сечовидільної системи, і на роботі серцево-судинної системи.

Також він стверджує, що на першому році життя солити їжу немає ніякої необхідності. А на десять кіло ваги потрібно споживати приблизно пів грама солі на добу. Така кількість дитина отримає з молочної суміші, із звичайних стандартних продуктів, використовуваних для прикорму або з материнського молока.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповів про їжу для здоров'я зубів і назвав продукти, вживання яких краще обмежити. Для здоров'я зубів нам потрібен кальцій — це насамперед молочні продукти. Далі нам потрібен вітамін D. У 21 столітті вітамін D — це не сонце, це продукти, що містять вітамін D: вершкове масло, яєчний жовток, риб'ячий жир, або спеціальні препарати вітаміну D.

Нагадаємо, Комаровський відповів на популярний лікарський суперечка: «видаляти або немає».

Як повідомляє Politeka, дитині можна їсти немиті фрукти, якщо вони ростуть далеко від автомобільної дороги — доктор Комаровський.

Також Politeka пише, що Комаровський розповів про хвороби брудних рук: лікування немає.