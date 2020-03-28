Доктор Євген Комаровський докладно розповів про кон'юнктивіт

Відповідний пост лікар розмістив у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Як зазначив лікар, багато вірусів і бактерій здатні розмножуватися і на кон'юнктиві ока, і в дихальних шляхах. Крім того, якась речовина, яка обумовлює появу алергічного нежитю, може провокувати алергічний кон'юнктивіт.

Комаровський підкреслює, що очі пов'язані з порожниною носа анатомічно, тому запальний процес слизової оболонки носа легко може переходити на слизову оболонку ока. Крім того, кон'юнктива допомагає вірусам потрапити в людський організм.

Симптоми кон'юнктивіту такі: свербіж або печіння в області очей, стомлюваність очей при яскравому світлі, яскраво-червона слизова оболонка ока, набряклість повік, виділяється і накопичуються слиз і гній, а також склеювання повік.

Симтоми у різних комбінаціях можуть говорити про вірусну, бактеріальний, алергічний кон'юнктивіт.

Адекватне лікування проводиться, коли з точністю встановлено яким видом хвороби пацієнт захворів.

Для того, щоб позбутися від недуги, потрібно використовувати різні за механізмом дії препарати.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину. За його словами, це повинні бути продукти, які дозволять не виходити з дому хоча б 2-3 тижні.

Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти. А крім продуктів потрібно запастися миючими засобами.

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.