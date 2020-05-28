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Названа найбільш шкідлива каша, яка може викликати ряд проблем зі здоров'ям

Як стверджує дієтолог Наталія Самойленко, лідером анти-рейтингу є манна каша.

Причина такого думка полягає в тому, що тільки в 100 грамах продукту міститься 173 калорії, тоді як в шоколадного пудингу всього 150. Крім того, в манці найменше клітковини і корисних речовин (всього 2,7 г на 100 г) серед популярних круп (гречка, рис, овес, ячмінь), а ось неполезного крохмалю найбільше - до 84 г на 100 р.

За словами дієтолога, зловживання манної каші загрожує ожирінням і діабетом, оскільки крохмаль в процесі перетравлення стає цукром.

Крім того, велика кількість глютену в манці може викликати алергію, і навіть може викликати стрибок інсуліну в крові.

Не обійшла дієтолог стороною та злакові каші. Вони містять білок, який є небезпечним для людей, які страждають непереносимістю глютену. Таким чином, вівсяна, перлова і ячна каші можуть нашкодити вашому здоров'ю. Якщо у вас виникає дискомфорт в кишечнику, здуття або навіть біль в суглобах, рекомендується виключити з раціону глютен.

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За словами фахівця, потрібно переглянути розміри своїх порцій і, наприклад, обід з двох страв розділити на 2 частини і починати день зі здорового сніданку – наприклад, вівсяної каші з ягодами, овочами або фруктами, або омлету з шматочком цільнозернового хліба.

В перервах між прийомами їжі охочим схуднути рекомендовано пити зелений чай, можна з лимоном – він притупляє відчуття голоду, позитивно впливає на організм і бадьорить.

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