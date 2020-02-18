Андрей Колесников, которого называют "придворным" летописцем главы РФ, рассказал о том, как однажды Владимир Путин, едва не погиб в тазике с кефиром

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью блогеру Андрею Дудю (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, тот отметил, что его статья на эту тему вызвала настоящий шухер в Кремле, ему по буквам объяснили, что так писать о главе РФ нельзя.

Он вспомнил, что все произошло в Казани, где Путину предложили поучавствовать в татарской забаве и выловить зубами из тазика с кефиром монетку.

"Там произошел момент, когда Владимир Владимирович нырнул в тазик с кефиром – это такая национальная татарская забава – откуда ему надо было зубами достать монетку", – начал кремлевский пропагандист.

Пропагандист подчеркнул, что Путин настолько увлекся этой забавой, что даже пошел на принцип и решил не выныривать, пока действительно не достанет ту монету.

"Он туда нырнул на моих глазах, и его очень долго не было. В связи с этим появились опасения…" – признался Колесников, добавив, что он так и написал в статье, мол, президент пошел на принцип, а это едва не привело к непоправимым последствиям.

"Последняя фраза в заметке была: "А мог бы и утонуть". На следующий день позвонил один "доброжелатель" из Кремля и с плохо скрываемым удовольствием сообщил, что двое других "доброжелателей" уже с утра зашли к Путину. Дали понять, что так нельзя писать о президенте", – резюмировал журналист.

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