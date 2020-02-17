Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На цей раз Володимир Путін яскраво осоромився, намагаючись зіграти на роялі.

Архівне відео в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який, по незрозумілим для всіх причин, продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«З чого починається Батьківщина» і Blueberry Hill: Як Путін вчився співати і грати на роялі», - йдеться у підписі до опублікованого курйозного відеоролика.

"А пропаганда переконує росіян, що у Путіна не вистачає часу зайнятися країною. Він один, а проблем багато. А от вчитись грати на роялі, водити камаз, кататися на ковзанах та іншою хернею, час є", "Дуже нагадує президента Туркменістану", "Він і літун, і пливун, і рибалка, і льотчик, і підводник, і гребник, і комбайнер, і хокеїст, і музикант. Тільки президентом Росії так і не став", "Картонний цар", "Залишилося лише дуетом з Бузовою заспівати", "Огидно...", "А без рук слабо?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Смирнова.

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле pic.twitter.com/BSvs7kvrRB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 16, 2020

Також ми розповідали про інший конфуз Путіна. В цей раз лідера Кремля висміяли за ядерні загрози в адресу країн Заходу.

«Путін про «ядерний статус» Росії: Це не обов'язково ядерна зброя. Це може бути зброя на нових фізичних принципах, чим зараз і займаються наші науковці. Ядерний статус не вічний. Кам'яний вік закінчився не тому, що камені скінчилися, а тому, що з'явилися нові технології», - говорилося в повідомленні.

Росіяни гнівно відреагували на показуху Кремля і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритися на озброєнні, відмиваючи мільйони з бюджету.

"А скільки мільярдів продовжують відмивати на гусеницях танків, а може і немає ніяких ракет?)", "Прілєпін ж нещодавно за Росію без Путіна кричав, а тепер сидить хіхікає, і з дуже задоволеною пикою. Вже напевно переконали, і перевзули....", "Вчені? Наші? У нас тільки мультиплікатори залишилися", "Вчені Пині вночі змінять гравітаційне поле землі і Америка буде під водою", "Знову загрожує світу! Вже без мультиків...", - жартують вони в коментарях.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".