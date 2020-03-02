Муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян заявил, что Россия может разбомбить Украину из всего имеющегося оружия
Такие наглые угрозы он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Эту программу ведут ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Также он добавил, что это произойдет, если от Украины будет исходить хоть малейшая угроза безопасности страны-агрессора.
Он заявил, что РФ должна разбираться с любыми "хамами", которые грозят безопасности России. Поэтому лучшим, по его мнению вариантом, будет сокрушительный удар.
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"Мы должны быть жестче с хамами. Какая-либо минимальная угроза безопасности Российской Федерации должна повлечь за собой неминуемый точечный сокрушительный удар с использованием всего арсенала вооружений, которые мы имеем. Не по населенным пунктам, а именно по тем точкам, которые представляют для нас угрозу", - заявил он, его тут же поддержала скандальная пропагандистка Скабеева.
Она с ехидством добавила, что Россия оставляет за собой право принимать решение, что именно она считает сокрушительным ударом.
Кеосаян в свою очередь также разразился угрозами, что Российская Федерация должна сразу же накрывать залпом или еще чем-то Украину, если ВСУ разместит любые ракетные системы или войсковые, которые могут представлять угрозу для безопасности РФ.
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