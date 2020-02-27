Чоловік топ-пропагандистки Кремля Маргарити Симонян, режисер Тигран Кеосаян публічно закликав до держперевороту в Україні і встановлення там російської влади

Він заявив, що цей крок необхідний у зв'язку з "антиросійською революцією", яка нібито відбулася в Україні у 2014 році. Свою маразматичну позицію Тигран Кеосаян озвучив в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Нагадаємо, що телепередачу ведуть затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

До всього іншого, він заявив, що в той момент, коли США почнуть бойові дії на території Венесуели у РФ буде привід діяти більш рішуче щодо України.

"Треба чітко нашій державі сказати, що ми не можемо дозволити, щоб ось так поруч, в 600 км, в 800 км від Москви були недружні нашій державі режими. І, отже, будь-якими способами ми повинні привести до влади в Україні дружні режими", - заявив режисер.

На його скандальну заяву відреагував український політтехнолог Олексій Голобуцький. Він закликав інформувати про такі злочинні заклики росіян світове співтовариство. Експерт підкреслив, що воно має переконатися, що загроза військової агресії з боку Кремля дійсно реальна.

Крім того, експерт вважає, що Україна повинна завчасно шукати собі союзників, які допоможуть у випадку повномасштабної російської агресії.

"Вони - хворі. І не лікується нічим - вони з будь-якого рівня прищепленої демократії дуже швидко сповзають до звичного сталінізму і мілітаризму. І цим пишаються", - зазначив політтехнолог.

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