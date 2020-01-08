Ученые установили связь между мигренью беременной женщины и здоровьем будущего ребенка

Как сообщают датские учёные, будущим мамам крайне важно обращаться к врачам при возникновении длительных и мучительных головных болей, чтобы получить квалифицированную помощь, защитив свое здоровье, а также организм малыша.

По новым данным исследователей, к числу негативных последствий помимо высокого давления учёные относят дефицит массы тела ребёнка при рождении, респираторный дистресс-синдром, преждевременные роды, экстренное кесарево сечение и фебрильные судороги.

Исследование показало, что правильное лечение мигрени позволит уменьшить вероятность осложнений при беременности до среднестатистических, то есть до тех показателей, которые наблюдаются у женщин, не имеющих мигреней.

Однако исследование, которое было проведено раньше, показало, что у 50-80% беременных женщин приступы головной боли исчезают вообще, больше всего это приходится на второй и третий триместр. По словам учёных, причиной этого служит рост эстрогена.

Напомним, канадские ученые провели исследования и выяснили как беременность сказывается на мозге женщины

Исследование на тему «беременности мозга» провели ученые из университета Торонто в Канаде.

Они определили, что изменения в коре головного мозга женщины, а в частности, в одном из слоев серого вещества, формируются в результате связи его мозга с мозгом малыша.

В результате изменений, происходящих будущие мамы во время вынашивания ребенка становятся более забывчивыми и эмоциональными. Уровень сосредоточенности женщины снижается учитывая постоянную ее обеспокоенность проблемами малыша.

В мозгу беременных женщин зафиксированы сигналы, приходящие от мозга плода. Также зафиксирована реакция на них мозга женщины, причем, эти сигналы и реакция меняются от ранних сроков беременности вместе с ростом ребенка.

Ученые исследовали в ходе своей работы мозг 39 участников эксперимента. Возраст пациенток колебался от 22 до 39 лет. Изменения были зафиксированы во всех, но их степень различалась.

Ученые намерены продолжать исследования. Исследователи также утверждают, что мамы, у которых во время беременности наблюдались более выраженная реакция на сигналы мозга малыша, впоследствии были более привязаны к родившемуся ребенку.

Как сообщалось ранее, психологи объяснили, что такое «ложная беременность». В этом состоянии женщина считает, что она беременна, хотя на самом деле это не так. О тонкостях этого явления, пишет поведенческий психолог Сергей кистеней в Instagram.

Женщина чувствует все признаки, кроме плода в матке: тошнота, рвота по утрам; исчезновение менструаций, нагрубание молочных желез, выделение молозива; рост живота (за счет вздутия, а не рост матки); иногда — ложное ощущение движений плода, а при отсутствии своевременной диагностики — даже ощущение «столкновений» в предполагаемую дату «родов». По словам психолога, случаи такого интересного положения у женщин встречаются не редко.

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