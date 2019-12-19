С ума сойдешь с этими специалистами. Одни говорят, яблоки полезны, другие, что нет, и знаете – этому есть прямое доказательство

Яблоки не настолько полезны, как принято считать: известный диетолог назвала главный недостаток фрукта. Об этом рассказала Светлана Фус, пишет Clutch.

Диетолог разместила на своей странице в Instagram информацию о яблоках, рассказав о всех их преимуществах и недостатках:

«Для большинства из нас яблоки становятся одним из основных компонентов питания на протяжении осенне-зимних месяцев. Мы ценим их за разнообразие вкусов, ароматов и доступность. Многие врачи рекомендуют регулярно употреблять 2 яблока в день. Лучшее время для фруктов — первая половина дня.

Блюда с яблоками улучшают работу пищеварительной системы, помогают при запорах. Благодаря пищевым волокнам яблок поддерживается состояние микрофлоры. В связи с низкой калорийностью (всего 47 — 50 ккал на 100 г.), наличии высокого содержания клетчатки — «метлы» для организма и детоксикантов — пектинов, органических кислот, яблоки помогают стать стройнее и красивее.

Интересный факт — в яблоках практически не бывает токсических металлов.» — рассказывает о всех «плюсах» Светлана.

Однако, полезность яблок иногда переоценивают.

«Относительно витаминов. Яблоки содержат мало витаминов. Например, аскорбиновой кислоты в 100 г — 4,6-10 мг, в зависимости от сорта и срока хранения, тогда как в цитрусовых до 60 мг, при суточной потребности — 80-100 мг. Тем, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется употребить 1 — 1,5 килограмма яблок. Эмаль зубов и кишечник за это вам спасибо не скажут», — предупредила диетолог.

Ученые из США нашли простой способ побороть депрессию.

Специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. Они пришли к такому выводу после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за людьми пожилого возраста.

Участники были разделены на три основные группы по уровню соответствия их питания диете DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), средиземноморской и традиционной западной диетам.

Как показали результаты наблюдения, риск возникновения депрессии был ниже у представителей группы, питавшихся преимущественно продуктами, входящими в рацион при диете DASH (фрукты, овощи и обезжиренные продукты).

Самый высокий показатель возникновения депрессии был у тех участников, чье питание больше соответствовало западной диете с высоким содержанием красного мяса.

По словам исследователей, их работа не доказывает, что диета DASH ведет к снижению риска психического расстройства, а лишь демонстрирует определенную взаимосвязь.

Напомним, что нерегулярный график работы может привести к онкологии.

Как раннее писала Politeka, банановая кожура заживляет раны.

Politeka уведомляла о важных рекомендациях, как правильно есть фрукты.