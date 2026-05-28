Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що офіційні звернення МЗС рф до Білого дому наштовхують на думку, що Трамп усе ж таки обіцяв путіну Донбас або як мінімум так вирішили в кремлі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Вийшло нове повідомлення від Сергія Рябкова, заступника міністра закордонних справ росії, яке мені дало мільйон натяків одночасно. Мені здається, у цій заяві міститься натяк, що справді Трамп пообіцяв путіну перемогти Україну, що Трамп пообіцяв путіну допомогти перемогти Україну, що справді після Анкоріджу принаймні росіяни вирішили, що Трамп їм пообіцяв допомогти віджати Донбас. І тепер вони кидають це йому як пред'яву», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як заявив Рябков, розповідає експерт, росія закликає адміністрацію США усвідомити міру своєї відповідальності за реалізацію домовленостей, досягнутих на саміті путіна та Трампа на Алясці, росія готова пройти свою частину шляху, втілити конкретні домовленості та рішення в рамках Анкоріджу. Тобто, пояснює він, росія дозволить США копати тунель під Беринговою протокою, а Трамп має принести їм Донбас нам на золотому блюдечку.

росіяни, наголошує він, говорять про це відкрито, це ж не секретно десь опубліковано, а офіційно заявлено, кидають рукавичку Трампу зі словами: «Алло, ти не дотримуєшся слова, ти нам обіцяв. Де? Давай». Раніше, констатує експерт, Лавров у себе у москві говорив про дух Анкоріджа, але це офіційне звернення МЗС рф Білому дому, і це пред'ява.

«Це звернення Рябкова доводить мені, що вся їхня нинішня історія з цими систематичними ударами по Києву не просто так. Ми серійні маніяки, ми серійно битимемо по Києву. Ці погрози ударів по Києву заради того, щоб повернути США до переговорного процесу. І ось цю пред'яву вони кидають на типу: «Алло, поверніться, ми все пробачимо. Поверніться до нашої розмови», – пояснює Михайло Шейтельман.

