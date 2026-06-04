Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що, поки росіяни не наведуть у себе порядок, українські дрони проходитимуть ППО рф, удари дійсно ефектні, але ефективність треба підрахувати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Є ефект, а є ефективність. У сучасних війнах, у війнах перехідного періоду ефект, тобто інформаційна складова відіграє таку роль, як і військова складова. Це однозначно, тому що війна йде не лише на полі бою, не лише в технологіях, а й за уми, і найголовніше – за картинку. Так, це красиво. Але про ефективність таких ударів можна буде сказати лише тоді, коли буде підраховано кількість відвантаження вуглеводнів на експорт у російській федерації та кількість одержуваних грошей», – пояснює Олег Старіков.

У росії, зазначає експерт, влада побудована строго вертикально, але, виявляється, єдиного центру ППО немає, тільки по областях, і передають вони інформацію між собою погано, тобто бачать, що дрони летять до сусідньої області, але не повідомляють про це, мовляв, хай самі розбираються.

«З одного боку, побудували автократію, авторитарну державу, вертикально інтегровану, усі доповідають верховному головнокомандувачу, президент у них там найголовніший, з іншого – те, що відбувається на місцях, не кажуть, не доповідають», – констатує Олег Старіков.

Рівень правдивих доповідей вищим ешелонам влади в рф, стверджує експерт, дуже низький, постійно говорять про уламки дронів, хоча це були прильоти. За його словами, поки росіяни не розібралися між собою, не почали наводити лад із ППО, Україна має вікно можливостей.

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