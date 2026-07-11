Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що на саміті НАТО в Анкарі Трамп сказав, що подзвонить путіну, але досі цього не зробив, і це не забудькуватість, а реальна частина переговорного процесу, Politeka.

Про це він розповів в своем блоге

Як заявив Пєсков, розповідає експерт, Трамп досі не подзвонив путіну, бо був дуже зайнятий, але в кремлі всі розуміють, чекають, вважають президента США хорошою людиною, адже він не лише постачає Україні озброєння, а й зберігає прихильність до мирного процесу. Також, додає він, Пєсков заявив, що Трамп помиляється в тому, що атаки по російській інфраструктурі наблизять мир.

«От така жорстка реакція була з кремля на заяви Трампа на саміті НАТО. Мені подобається. Не знаю як вам, але мені подобається. Можливо, сьогодні зателефонує Трамп. Чому ні? Я не знаю. Але давайте відверто. Як ви вважаєте, він просто був зайнятий і не подзвонив? Ну, звісно, ​​ні. Це був абсолютно формене знущання з путіна. Рубіо, Венс, Трамп – усі зайняті саме цим», – стверджує Михайло Шейтельман.

Адже на саміті НАТО в Анкарі, нагадує експерт, Трамп заявив, що подзвонить путіну, а до цього сказав, що Зеленський – чудовий хлопець, що вони пройшли довгий шлях у своїх стосунках від Овального кабінету до Анкари, що Зеленський побудує відмінну країну, що Україна має чудові перспективи, що Україна отримає ліцензію на Patriot, що удари по російських НПЗ наблизять мир. І в результаті, констатує він, Трамп так і не зателефонував, тож це величезне приниження для путіна.

«Ось це переговори. Він же казав, що сильний у переговорах, ось воно і є, він сильний у переговорах, щоб ви розуміли. Пообіцяти зателефонувати публічно при всіх, зауважте, не десь, а на саміті НАТО, сидячи поруч із Зеленським. Тобто він принизив путіна прямо перед Зеленським, перед усім НАТО, перед усім світом. Але я вважаю, що нам Трамп цим зробив ще один подаруночок на додаток до всього, що він робив на саміті НАТО», – пояснює Михайло Шейтельман.

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