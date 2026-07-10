Про це він розповів у своєму блозі.

«Анонсуючи саміт НАТО, я пожартував трохи, що у Трампа залишилося лише два союзники – Зеленський і ЗСУ. Не думав, що так потраплю. Це був жарт, який став дійсністю. На цьому саміті НАТО у мене залишилося враження, що Трамп сприймає ЗСУ та Зеленського як своїх останніх надійних союзників», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як заявив Трамп, розповідає експерт, у нього прекрасні стосунки із Зеленським, вони пройшли великий шлях від Овального кабінету до цього дня, і Зеленський не розплився в посмішці, а сказав, що це ще не кінець, а Трамп сказав, що це тільки початок. Тобто, пояснює він, Зеленський і Трамп пережартовувались, виступили разом, це велике досягнення.

«Далі Трамп каже, що США можуть забезпечити закриття неба над Україною як інструмент гарантій безпеки. Якщо минулі його заяви про допомогу в бомбардуванні НПЗ, про ліцензії для Patriot були заявами про те, як зараз іде війна і що з нею робити, то це, мабуть, головна політична заява. У минулих гарантіях безпеки, які нам американці обіцяли, жодного закриття не було. Що таке закрити небо? Це вже американські літаки у небі. НАТО закрило небо над країнами Балтії буквально в день їхнього вступу до НАТО, одразу прилетіли винищувачі НАТО. Тоді ще F-16, зараз, мабуть, F-35. Уявіть, що у нас у небі з'являться американські F-35. Це вже історія», – розповідає Михайло Шейтельман.

І те, що у Трампа тепер лише два союзники, Зеленський і ЗСУ, зазначає експерт, підтверджує і його заява про те, що США хотіли б закуповувати українські дрони, бо ми їх робимо дуже швидко. Тобто, наголошує він, Трампу знадобилися наші дрони, і Зеленський одразу сказав, що вже підписуємо угоду.



Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що відрізати росію в Чорному та Балтійському морях – це порушення цілого ланцюга логістики.

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