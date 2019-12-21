За листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) склала 21,9 млрд грн. Це майже на 4,2 млрд грн, або на 23,6%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,8 млрд грн). Таким чином, податкова послідовно реалізовує завдання прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо виконання планових показників з надходжень до бюджету до кінця року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначається, що приріст нарахувань відбувся, незважаючи на зменшення обсягів постачання на 40,4 млрд грн, або на 5%. Так, якщо у листопаді 2018 року обсяг постачання становив 804,5 млрд грн, то у листопаді 2019 – «лише» 764,1 млрд грн.

«Завдяки ефективним заходам з адміністрування, активній боротьбі зі схемами і якісній аналітичній складовій Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання», - заявив голова податкової Сергій Верланов.

За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік. «Я пообіцяв уряду, що податкова впорається із поставленим завданням. І ми це зробимо!» - наголосив Сергій Верланов.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов запевнив, що динаміка зростання надходжень платежів до бюджету зберігатиметься й надалі.