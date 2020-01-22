Пришел в отчаянье - а там уже все занято и очередь стоит
Путин рассказал россиянам, что у них теперь есть гиперпуперзвуковая ракета, способная поразить Америку. А о том, что у россиян зарплаты и пенсии, способные поразить Америку, - не рассказал.
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Чем старше дети, тем ниже ёлка у родителей.
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Елена Зеленская перестала выходить на связь: "Не может оправиться от трагедии"
Каменских похвасталась мокрым телом в черном бикини: "У Насти вид сзади получше!"
Экс-солистка «Серебро» показала грудь без белья: «распахнула кожаный плащ и…»
Путин открыто заявил, какие территории Украины присоединит к России: "Мы разберемся"
Фонд борьбы с коррупцией, учрежденный правительством, был расхищен неустановленным кругом лиц.
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Слежка установила, что объект страдает манией преследования.
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— Вот вы говорите, что мультики не влияют на жизнь. А многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз только потому, что в мультике один кот сказал, что так вкуснее...
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Офис. Девять вечера. Два запаренных бухгалтера готовят годовой отчет. Один отрывается от монитора и спрашивает другого:
— А сколько месяцев в году?
— А? Что?
— Месяцев в году?..
— Десять...Без НДС...
***
Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением.
— Дожилась — подумала белочка.
— Допилась — подумала смерть.
***
— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, следить, убирать, регулярно кормить, менять воду, играть с ним.
— Хочу стать хомяком.
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Уборщица просит у директора банка:
— Вы не могли бы дать мне ключ от хранилища, а то мне каждый день приходиться по 20 минут возиться со шпилькой, чтобы открыть и прибраться там?
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Инструкция: "Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь". Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует.
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Один любитель шуток как-то среди ночи послал своему приятелю срочную телеграмму, в которой было сказано: "Я чувствую себя превосходно!" Через день он получает посылку весом под 40 килограммов, с невероятным трудом втаскивает ее домой и открывает. Там он находит огромный булыжник и записку: "Этот камень упал у меня с души, когда я получил твою телеграмму!"
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Ревнивый муж жене:
— А с Брюсом Виллисом ты бы переспала за миллион долларов?
Жена:
— Переспала бы, если бы насобирала.
Напомним, пропагандистку Симоньян довели до безумия одной шуткой, весь Кремль на ушах.
Как сообщала Politeka, мировые лидеры высмеяли Трампа перед саммитом НАТО, конфуз попал в сеть.
Также Politeka писала, что пьяные «в хлам» россияне устроили ЧП в аэропорту.