Пришел в отчаянье - а там уже все занято и очередь стоит

Путин рассказал россиянам, что у них теперь есть гиперпуперзвуковая ракета, способная поразить Америку. А о том, что у россиян зарплаты и пенсии, способные поразить Америку, - не рассказал.

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Чем старше дети, тем ниже ёлка у родителей.

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Фонд борьбы с коррупцией, учрежденный правительством, был расхищен неустановленным кругом лиц.

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Слежка установила, что объект страдает манией преследования.

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— Вот вы говорите, что мультики не влияют на жизнь. А многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз только потому, что в мультике один кот сказал, что так вкуснее...

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Офис. Девять вечера. Два запаренных бухгалтера готовят годовой отчет. Один отрывается от монитора и спрашивает другого:

— А сколько месяцев в году?

— А? Что?

— Месяцев в году?..

— Десять...Без НДС...

***

Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением.

— Дожилась — подумала белочка.

— Допилась — подумала смерть.

***

— Хочу хомяка.

— За ним надо ухаживать, следить, убирать, регулярно кормить, менять воду, играть с ним.

— Хочу стать хомяком.

***

Уборщица просит у директора банка:

— Вы не могли бы дать мне ключ от хранилища, а то мне каждый день приходиться по 20 минут возиться со шпилькой, чтобы открыть и прибраться там?

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Инструкция: "Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь". Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует.

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Один любитель шуток как-то среди ночи послал своему приятелю срочную телеграмму, в которой было сказано: "Я чувствую себя превосходно!" Через день он получает посылку весом под 40 килограммов, с невероятным трудом втаскивает ее домой и открывает. Там он находит огромный булыжник и записку: "Этот камень упал у меня с души, когда я получил твою телеграмму!"

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Ревнивый муж жене:

— А с Брюсом Виллисом ты бы переспала за миллион долларов?

Жена:

— Переспала бы, если бы насобирала.

Напомним, пропагандистку Симоньян довели до безумия одной шуткой, весь Кремль на ушах.

Как сообщала Politeka, мировые лидеры высмеяли Трампа перед саммитом НАТО, конфуз попал в сеть.

Также Politeka писала, что пьяные «в хлам» россияне устроили ЧП в аэропорту.