В сети высмеяли поздравление президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом

Как сообщает Politeka, журналист Кремлевского пула Дмитрию Смирнов поделился на своей странице в Твиттере видео данного поздравления.

Во время своей речи, Владимир Путин поздравил руководство страны с Новым годом на праздничном вечере в Большом театре.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом, пусть он будет успешным. Желаю вам крепкого здоровья, с Новым годом!», - заявил он.





«Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом, пусть он будет успешным. Желаю вам крепкого здоровья, с Новым годом!»: Владимир Путин поздравил руководство страны с Новым годом на праздничном вечере в Большом театре pic.twitter.com/92VMCGbpvK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2019



А вот пользователям сети пришлось не по душе такое поздравление, так как он забыл упомянуть в нем о простых россиянах. А некоторые высмеяли саму манеру речи президента РФ, потому что он читал слова с листочка.



"Для руководства страны Новый год, конечно же будет успешным. Появятся новые миллионы в кошельках, а вот народ, как всегда, будет считать копейки и думать, как прокормить детей.", "Настоящий лидер! Даже три слова без бумажки не может сказать! Горжусь туркменский Бердымухамедов нашему в подметки не годится!", "а население с наступающим поздравить забыл", " На износ работает. Себя не бережёт.", "Этот клоун вообще способен хоть два слова без бумажки связать? Позорище", "без бумажки поздравить не может...совсем дряхлый стал умом старик.", - писали в сети.



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