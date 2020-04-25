Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают эффектно насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, лидера Кремля продолжают высмеивать за фиаско нефтяном рынке, когда "черное золото" перешагнуло отметку в 0 и ушло в минус.

На этот раз Владимир Путин стал героем новой яркой фотожабы.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал пользователь "Каспер".

На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, который после обвала цен на нефть обнимает из последних сил бочку с "черным золотом".

"Ну вот и фсё!. Холст, масло. Апрель 2020 г.", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию блогера, на которой Владимир Путин будто решил напоследок обнять "свою любимую".

"Это шедевр!", "Холст, масло, верёвка, мыло...", Это ещё не всё, они кровью страну зальют, а власть не отдадут. Это нам всё!", "Не "холст, масло", а "штаны, кал", "Моя прелесть", "А все ждали прорывов. Чтоб все в России резко улучшилось. Путин обещал", "Вот до чего доводит ручное управление, когда все дураки, а ты один неповторимый", - шутят они под фотожабой.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин не смог справиться с рабочим телефоном.

В частности, президент России во время совещания пытался дозвониться министру-финансов РФ Антону Силуанову, но что-то пошло не так.

«Нет, на месте нет. Нет, есть!»: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берет трубку», - сказано в подписи к курьезному видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на пост пропагандиста и добавили, что онлайн-конференции Путина похожи на выпуски Сomedy Club.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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