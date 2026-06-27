Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що країни Північної Європи мають інструменти закрити для росії Балтійське море, на це пора вже просто зважитись, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Треба вже Європі, зрештою, перестати вживати напівзаходи проти російського тіньового флоту, а заблокувати Балтійське море для рф. І всі можливості для цього є. Подивіться, всі країни, які довкола росії у Балтійському регіоні, є членами НАТО. У чому проблема? Фінляндія, Естонія, Швеція, Німеччина, Польща, Данія. Всі вони сумарно, якщо взяти потенціал у повітрі і на морі, переважають росію у Балтійському морі і здатні зупинити її торговельний флот», – стверджує Олександр Мусієнко.

За його словами, це потрібно підводити під правову базу, а ще залучити Францію і Британію, тому що це – ядерні держави. Тобто, пояснює експерт, якщо вже країни північної Європи остерігаються, не хочуть допускати зайвої нібито ескалації з російським флотом, з російськими військовими кораблями, які супроводжують ці конвої, то з Британією і Францією їм ніхто нічого не зробить.

А доказом цього, підкреслює він, є те, що Британія затримала корабель тіньового флоту рф, а після цього Франція. І як пише The Telegraph, розповідає експерт, британський уряд планує виставити сиру нафту з цього танкера на аукціон, її оцінюють приблизно у 35 млн фунтів стерлінгів, це понад 47 млн доларів, і тоді ці гроші підуть на посилення нашої обороноздатності.

«Уявіть собі, кожен танкер так по 40-50 млн доларів, затримати їх би з десяток. Скільки ще можна дронів закупити, скільки в оборонку можна інвестувати, скільки в ракетну програму. А затримати би 100 кораблів, так можна дійсно багато що інвестувати у посилення нашої далекобійності. І щоб на цій нафті, на якій намагається заробити росія, заробляла Україна, а потім повертала її росії у вигляді не коштів, а гарячих привітів і пекельних санкцій. Кошти можуть передати Україні, щоб вона купила військове обладнання, вважають у британському уряді», – розповідає Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Лукашенко вимкнув ретранслятори, тому що злякався ультиматуму Зеленського.

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