Время, которое мы сейчас проживаем, диктует очень простое правило: за каждой жизнью украинца, которое уносит российская ракета, дрон или шар стоят деньги, которые РФ зарабатывает и тратит. Прямо или косвенно, в том числе за счет украинцев.

Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Олег Пастернак. Сообщает сайт Аргумент. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Вот, например, украинцы генерируют около 6,6 млрд просмотров ежегодно российских youtube-каналов, что дает примерно $6,6 млн дохода россиянам.

Только до войны более 31 000 украинцев имели совместный бизнес с российскими партнерами. Понятно, что какая-то часть продолжает сохранять коммерческие связи, ведь «в войне винить только политики», а им, бизнесменам, делать свое. Да и деньги не пахнут.

Тем не менее, некоторые персоны украинского бизнеса нуждаются в отдельном внимании. Онлайн-издание SocialBusiness.ua сообщило , что СБУ начала исследование поставок мыла и шампуней известного косметического бренда Zielinski & Rozen военным из-за того, что бренд имеет связи с Россией.

По данным издания From-ua, послом бренда в Украине является Екатерина Любчик (НА ФОТО ВВЕРХ - А.) - жена Сеяра Куршутова (НА ФОТО НИЖЕ - А.) - контрабандиста, который находится в розыске и под санкциями СНБО.



Кстати, она также и владелица белорусской компании «Коко мама», которая шьет одежду в Минске, которая массово продается через маркетплейс Wildberries, прямо поддерживающий Кремль. Куршутов, по информации РБК-Украина, мог иметь российский паспорт, который он получил в Крыму еще в 2014 году.

Стоит вопрос, что эта продукция могла быть сделана в России. Вы скажете – подождите, ведь это известная израильская марка? Да это оно так, но есть нюансы.

Реклама этого бренда в последнее время очень заполонила киевский Instagram и блогосферу. Благодаря маркетинговой кампании было создано впечатление исключительно израильского происхождения, хотя на упаковках некоторых товаров бренда Zielinski & Rozen, которые продавались в Украине в период полномасштабной войны, действительно было четко указано, что они изготовлены в Российской Федерации. Уже умолчу, что бренд имеет подтвержденное юридически промышленное влияние в России, зарегистрированное там как отдельное юридическое лицо, осуществляющее производство и импорт из российских мощностей (а значит, пополняет военный бюджет России).

Может пора этот скрыто-российский бизнес-улей расшевелить? Ибо в итоге вывод не очень радостный: имеем откровенное пренебрежение к людям, которые ежедневно платят самую высокую цену за нашу жизнь, которая продолжается на родной земле.