Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив призначення нового голови СБУ та його заступників і заявив, що за під керівництвом Малюка ця структура стала воєнною міццю України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Малюк іде з посади голови СБУ. На його місце заходить пан Хмара. Це легендарна постать, він реалізовував операцію «Павутина». А директор Департаменту контррозвідки стає заступником голови СБУ. Військова контррозвідка – це ті, хто проводять успішні операції на території ворога, на окупованих територіях, а окремі відділи запускають надводні та підводні дрони, які минулого року потопили у порту Новоросійська субмарину типу «Варшав'янка», це носій «Калібрів», – розповідає Олександр Мусієнко.

Також, додає він, зайшов перший заступник голови СБУ – пан Поклад, це людина, яка давно в системі, тобто відбулося посилення. А Малюк, констатує експерт, залишається у системі, як він зазначив, і буде займатися, мабуть, улюбленою справою – знищенням ворога і спеціальними операціями проти окупантів.

А тим часом СБУ, зазначає він, оприлюднила підсумки роботи за період керівництва Василя Малюка, це з липня 2022 року по 5 січня цього року, тобто 3,5 роки. Серед досягнень, розповідає експерт, – запобігання 80% терактів, викриття 128 агентурних мереж рф, участь у деокупації українських територій і в операціях на Курщині, 3 атаки на Кримський міст, операція «Павутина», коли було вражено 41 військовий літак рф на аеродромах, враження 14 кораблів Чорноморського флоту рф, системні удари по НПЗ і російському тіньовому флоту і не тільки.

«Тому ось така ситуація, ось такі успіхи. Бажаю і надалі працівникам СБУ успіхів, досягнень і здобутків у знищенні ворога і виявленні російської агентурної мережі, яка, на жаль, діє. Це притаманно будь-якій війні. Під час війни ми намагаємося їх знищувати зсередини, а вони – нас. Найважливіше – щоби ми були у цьому ефективнішими», – підсумовує Олександр Мусієнко.

